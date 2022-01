Eliezer é participante do Pipoca - Divulgação / TV Globo

Eliezer é participante do PipocaDivulgação / TV Globo

Publicado 14/01/2022 16:12 | Atualizado 14/01/2022 17:08

Rio - Eliezer, de 31 anos, de Volta Redonda, no Rio, é mais um participante do grupo Pipoca, formado por anônimos, anunciado nesta sexta-feira para "BBB 22". Designer de formação, há dez anos é sócio de uma agência de Marketing e Branding. Entre algumas curiosidades do participante estão: ele nunca usou pente (arruma com os dedos), possui uma coleção com mais de 30 pulseiras, já conheceu 36 países e, no total, tem 15 tatuagens. O brother já namorou sério por nove anos, mas no momento está solteiro.

Começou a trabalhar auxiliando o pai em uma lanchonete, aos 14 anos. Depois, conseguiu um estágio em uma revista pela qual passou por todas as áreas, incluindo diagramação e edição de fotos. Aos 18 anos, já tinha sua independência financeira. Depois da faculdade, buscando o sonho de publicar um artigo internacional, foi para a Europa pela primeira vez e, nessa época, descobriu que amava viajar.



Cultiva o espírito aventureiro e adora estar em contato com a natureza e visitar lugares exóticos. Também gosta muito de cozinhar. Diz que tem opinião forte e que é muito leal às pessoas que ama. No BBB, vai buscar exercitar a paciência para manter a boa convivência em grupo. “Para colar comigo tem que ser louco”, avisa ele, que já viveu experiências inusitadas como ficar à deriva no mar da Ásia e ser atacado por macacos na Tailândia. Acredita que o BBB é um jogo sobre caráter e que a injustiça pode ser um problema no confinamento.



Com os frutos do ‘Big Brother Brasil’, Eliezer quer retribuir a avó tudo o que fez por ele. E adianta ter muita garra para alcançar seus objetivos.

A TV Globo começou a revelar os participantes do reality global nesta sexta-feira, durante os intervalos da programação. Os inscritos e convidados vão entrar na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. A 22ª edição do "Big Brother Brasil" começa na segunda-feira, dia 17 de janeiro.