Tatá WerneckReprodução

Publicado 14/01/2022 18:56

Rio - Arthur Aguiar foi o primeiro participante do Camarote anunciado no 'Big Brother Brasil 22' e parece que sua escalação no elenco do reality não agradou Tatá Werneck. Nas redes sociais, a apresentadora do 'Lady Night' já pediu a saída do ator.

fotogaleria Através do Twitter, Tatá Werneck deixou claro que não simpatizou com o anúncio. "Pode entrar, Arthur Aguiar. Pode sair, Arthur Aguiar", escreveu no Twitter.

Arthur Aguiar é casado com a ex-BBB Mayra Cardi, com quem viveu um relacionamento marcado por diversas traições cometidas pelo ator e cantor. Após a recente reconciliação, a influenciadora justificou as traições afirmando que o marido é uma "uma vítima da sociedade".