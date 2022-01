Brunna Gonçalves é confirmada no grupo Camarote - Divulgação / TV Globo

Publicado 14/01/2022 18:41 | Atualizado 14/01/2022 18:48

Rio - A dançarina Brunna Gonçalves, mulher da cantora Ludmilla, é mais uma famosa que vai fazer parte do grupo Camarote do "BBB 22". A influenciadora digital tem 30 anos e nasceu em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Integra o corpo de balé da cantora Ludmilla. Diz que nunca imaginou que fosse se casar, mas desde que viu a esposa, soube que seria com ela. Entre as curiosidades sobre a artista estão: já criou um perfil fake nas redes sociais para stalkear alguém, foi nômade por três anos, quando morou em um trem nos Estados Unidos para trabalhar como bailarina em um circo, trabalhou durante três meses em um navio, fazendo a rota Suécia e Finlândia e ama mudar de cabelo.



Brunna começou a dançar aos 15 anos e chegou a morar nos Estados Unidos para viver de sua arte. Desde 2015, produz conteúdo para as redes sociais, principalmente ligado a assuntos de beleza. Ela ainda conta ter tido poucas oportunidades na vida, mas as agarrou com muita disposição: “Ninguém tira o meu foco”, comenta. Sem medo de se aventurar, topou o convite para fazer parte do elenco do Big Brother Brasil sem pestanejar. BBBmaníaca, diz ser viciada no reality: “Não durmo, sou aquela que vejo as pessoas dormindo”, conta sobre a experiência como espectadora. Brunna já esteve na casa do BBB a trabalho, durante show de Ludmilla para os brothers. Agora, do outro lado, a participante está ansiosa para conhecer a nova casa, onde vai morar por algum tempo.



Para Brunna, o Big Brother Brasil é a realização de um sonho seu – e de sua mãe. Declara que está chegando com sangue nos olhos; quer o prêmio de R$ 1,5 milhão. “Só tenho cara de barbie, mas quando se fala em competição...odeio perder”, afirma.