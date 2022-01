TV Globo divulga lista do ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 14/01/2022 20:09 | Atualizado 14/01/2022 20:31

Rio - Foram revelados nesta sexta-feira (14) os nomes dos participantes da nova temporada do 'BBB 22'. Divididos em Pipoca e Camarote, os novos integrantes chamaram a atenção do público que ficou sintonizado na TV Globo para não perder as chamadas de apresentação e deixar sua opinião nas redes sociais.

fotogaleria No Twitter, os participantes chamaram atenção por motivos diferentes. O nome de Eslovênia impressionou os internautas e teve quem a comparasse com a modelo Suzana Alves, a ex-Tiazinha. Já Laís Dantas conquistou o público do Instagram, seu perfil ganhou quase quatrocentos mil seguidores desde o anúncio de sua participante, a médica foi a primeira integrante do 'BBB' revelada.

Ainda do grupo Pipoca, o queridinho dos internautas foi Vinicius. O participante se apresentou como o "influenciador de baixa renda" e ganhou a melhor primeira impressão do público. O cearense foi o último dos anônimos a ser apresentado.

A expectativa entre os Camarotes era alta, mas o que fez a repercussão entre o público aumentar foram as confirmações de Pedro Scooby e Arthur Aguiar no programa. Os internautas ficaram no anseio pelas reações de Luana Piovani, ex do surfista, e Mayra Cardi, atual do ex-Rebelde.

ESLOVÊNIA SIMPLESMENTE SÓSIA DA TIAZINHA — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) January 14, 2022