Maria é uma das participantes do BBB 22 - Divulgação/ TV Globo

Publicado 14/01/2022 19:49 | Atualizado 14/01/2022 20:25

Rio - Maria é mais uma famosa confirmada para o grupo Camarote do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, que estreia nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro. Nascida e criada na Cidade Alta, Zona Norte do Rio de Janeiro, a atriz e cantora Maria tem 21 anos. Muita gente não sabe, mas seu nome é Vitória. Outras curiosidades sobre a artista são: ela arrasa no pole dance, é vegetariana, ama comer pizza e tem dificuldade para engordar; é fã de Alcione e Péricles. Solteira há três anos e meio, mora sozinha com os cachorros Drake e Pitty, ambos adotados.

Sua voz ficou conhecida pelo público através do projeto Poesia Acústica, que reúne nomes do rap, do funk e outros estilos musicais em composições de rimas com melodia particular. Em carreira solo, tem singles que contam com milhões de visualizações nas redes sociais. Suas composições falam sobre empoderamento feminino, superação e relacionamentos. Apresentou-se na última edição do Rock in Rio, em 2019.