Jade Picon é uma das participantes do ’BBB 22’Divulgação

Publicado 14/01/2022 20:26 | Atualizado 14/01/2022 20:26

Rio - O anúncio do nome da influenciadora digital Jade Picon, de 21 anos, entre os participantes do grupo Camarote do "BBB 22" já era esperado, mas ainda assim deu o que falar nas redes sociais nesta sexta-feira.

Os internautas se divertiram criando memes sobre a jovem e ironizaram o fato de ela ser milionária e ter que participar de provas que terão como prêmios carros bem mais baratos do que os veículos que ela já tem na garagem.

"A Jade pela primeira vez na vida vai conhecer um pobre e vai ser tudo televisionado", brincou uma pessoa. "Imagina a Jade usando C&A, comendo moela e fígado na xepa. Vai ser épico!", disse outro internauta.

Recentemente, Jade Picon ficou em evidência por conta de rumores de que teria traído o ex-namorado, João Guilherme, com o jogador de futebol Neymar. Gui Araújo, que participou de "A Fazenda", também afirmou no confinamento que já ficou com a jovem.