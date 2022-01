Jade Picon - Reprodução

Jade PiconReprodução

Publicado 14/01/2022 22:25

Rio - O elenco do grupo Camarote do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, está dividindo a opinião dos internautas. Entre os participantes estão: Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Brunna Gonçalves, Douglas Silva, Paulo André Camilo, Maria, Tiago Abravanel, Liin da Quebrada, Naiara Azevedo e Jade Picon.

fotogaleria

Alguns usuários do Twitter acharam os nomes 'fracos'. "Esse camarote do BBB tá mais pra pipoca", opinou um. "Achei o camarote fraco, sei lá, ninguém me surpreendeu aí ponto de "Caramba, o fulano tá no BBB? Amo", disse outro.

Veja:

esperava: inês brasil, mc mirella e mc loma no bbb2022

recebi: camarote flop pic.twitter.com/5lE1RMonjM — nanda. (@morganstarkgf) January 14, 2022

Nossa conheço quase ninguem do camarote do bbb desse ano — Hurricane (@italoribeirov) January 15, 2022

esse camarote do bbb ta mais pra pipoca pic.twitter.com/jbmXeWxoJr — laris (@clarkentdc) January 14, 2022

Se eu soubesse que esse camarote iria tá desse jeito eu nunca teria falado mal do pessoal da pipoca #BBB22 #camarotebbb pic.twitter.com/VrEKkmzXDJ — (@ariereproinuj) January 14, 2022

Sinceramente esperava mais do camarote do BBB 22. — Tti's (@SkayllerP07) January 15, 2022

Por outro lado, teve quem curtiu a presença de alguns participantes confirmados. "Camarote BBB bem selecionado, muita chance de dá o que falar aqui fora, mas minha torcida já é do Douglas Silva", revelou um. "A Maria já tem minha torcida", destacou outro. "Eu acho que a Jade foi o nome mais forte desse BBB e ela vai dar audiência", frisou um terceiro.

#camarotebbb bem selecionado, muita chance de dá o que falar aqui fora, mas minha torcida já é do #Douglassilva — Alê Feio (@FeioAle) January 15, 2022

Eu acho que a Jade foi o nome mais forte desse BBB e ela vai dar audiência siiim — Good vibes (@Rafaeeva) January 15, 2022