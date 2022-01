Laís era contra o programa ’Mais Médicos’ - Reprodução Internet

Publicado 14/01/2022 21:53

Rio - A médica Laís mal foi anunciada como integrante do grupo Pipoca do "BBB 22" e já está dando o que falar. Os internautas descobriram que ela participou, em 2013, de uma passeata contra o programa "Mais Médicos". Na foto em questão, Laís aparece ao lado de amigos com um cartaz com os dizeres: "Não faltam médicos. Falta gestão em saúde". Na época, a presidente do Brasil era Dilma Rousseff.

Por causa dessa postagem, os internautas acreditam que a participante seja apoiadora de Jair Bolsonaro. "Nova Sarah Andrade", comentou uma pessoa no Twitter, fazendo referência a participante do "BBB 21".