Publicado 14/01/2022 22:08 | Atualizado 14/01/2022 22:09

Rio - Tiago Abravanel é mais um famoso confirmado no camarote do Big Brother Brasil 22, da TV Globo, que estreia nesta segunda-feira, dia 17. O ator, cantor, apresentador e empresário nasceu na capital paulista e tem 34 anos. De uma família de artistas e neto de Silvio Santos, ele disse que não contou sobre sua participação para o vovô: '"Não sabe". Outros destaques em relação ao artista são: descobriu ser homossexual por volta dos 15 anos, não pode faltar na sua lista de mercado achocolatado, refrigerante e bala, gosta de chupar o dedo e tem uma coleção de 800 bonecos.

Nos palcos, atuou em peças musicais como “TeenBroadway”, “Miss Saigon”, “Haispray”, “Tim Maia – Vale Tudo”, “Meu Amigo, Charlie Brown” e outros. Estreou nas novelas da TV Globo em 2012, com um papel em ‘Salve Jorge’ e depois atuou em ‘Joia Rara’ e ‘Pega Pega’. Participou ainda das atrações ‘Chapa Quente’, ‘Dança dos Famosos’ (décima temporada), ‘Popstar’, ‘Show dos Famosos’ e ‘Super Dança dos Famosos’. Também acumula trabalhos como dublador em versões brasileiras de filmes infantis internacionais.







Com seu jeito animado, Tiago destaca que gosta muito de dançar e cantar. Considera-se uma pessoa amiga e carinhosa. Apaixonado pelo Big Brother Brasil, opina que é um programa feito para jogar: “BBB não é sobre precisar, é sobre querer. E eu quero muito”. Ressalta que, enquanto espectador, é fascinado pelo reality, gosta da convivência e de ficar 24 horas ligado na telinha.







Para Tiago, o Big Brother Brasil é a realização de um grande sonho, de fã. “Viver a experiência é a realização daquilo que eu sempre assisti”, observa. Ao mesmo tempo, reflexivo e observador, revela que sua estratégia no BBB será viver intensamente sem esquecer que é um jogo.