Paulo VieiraTV Globo/ divulgação

Publicado 15/01/2022 08:40 | Atualizado 15/01/2022 08:41

Rio - Pedro Scooby, 33 anos, foi anunciado como integrante do grupo camarote no "BBB 22" nesta sexta-feira (14). Por conta disso, a internet ficou enlouquecida na possibilidade da ex-esposa do surfista, Luana Piovani, comentar o programa, já que a atriz tem uma personalidade extremamente forte. O humorista Paulo Vieira, que ganhou um quadro na atração, não perdeu tempo e também entrou na brincadeira.

"Que participante que nada, eu tô ansioso por isso aqui ó: Luana Piovani. Vai ser o melhor entretenimento de todos os tempos", disse ele na legenda de uma publicação no Instagram.

Os internautas logo reagiram a publicação. "Participantes dois em um", comentou um seguidor. "A Luana comentando vai servir muuuitooo", disparou outra.

