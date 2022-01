Marília Mendonça e o irmão, João Gustavo - Reprodução

Rio - João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, polemizou neste sábado (15) ao criticar a participação de Naiara Azevedo no 'Big Brother Brasil'. O cantor não gostou de saber que a integrante do Camarote lançará o dueto gravado com a Rainha da Sofrência durante seu confinamento no programa.

fotogaleria João Gustavo compartilhou uma entrevista de Naiara Azevedo contando sobre o lançamento da música e se revoltou. "Parabéns, Naiara. Isso eu já sabia, você nunca enganou ninguém", escreveu no Twitter.

O irmão de Marília Mendonça ainda afirmou que deseja a eliminação da participante. "Todo mundo já sabia que no BBB pra você entrar em promoção, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer tudo pra que você não fique dentro dessa casa", disse. "Eu não vou aceitar não gente, ninguém vai ganhar em cima dela não", completou.

