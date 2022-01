Boninho - Reprodução

Publicado 16/01/2022 16:04

Rio - Boninho usou os Stories do Instagram neste domingo (16) para desmentir os boatos sobre a existência de um manual de assuntos proibidos dentro do reality show. O diretor do programa afirmou que os confinados podem abordar qualquer tema durante as conversas.

"Depois de 21 anos de 'Big Brother', ainda existe muita teoria da conspiração. Estava vendo que conseguiram arrumar um manual sobre o que pode ou não pode falar na casa. Na verdade, eles podem falar o que eles quiserem. Podem falar de política, podem falar de qualquer outra marca. Eles podem falar sobre a vida deles e até besteiras. Isso é um problema deles. A gente nunca interfere com isso", garantiu.

Boninho explicou ainda como funciona a interação entre a produção e os participantes. "Naqueles monitores que existem na casa que vocês, de vez em quando, conseguem ver não tem a palavra 'mudar de assunto'. Porque mudar de assunto é um problema que eles têm que saber entre eles. Então o que temos é um painel informando quando eles precisam fazer alguma ação: trocar bateria, ir ao confessionário, ir à despensa...", completou.



O 'Big Brother Brasil' começa na próxima segunda-feira (17) e conta com o comando do estreante em reality show, Tadeu Schmidt.