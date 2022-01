Vinicius, participante do ’BBB 22’ - Reprodução/Instagram

Publicado 16/01/2022 17:18

Rio - O 'Big Brother Brasil' ainda não estreou, mas já tem participante com mais de 1,5 milhão garantido. O participante Vinicius, do grupo de anônimos, conquistou a marca de dois milhões de seguidores no seu perfil do Instagram.

fotogaleria O "influenciador de baixa renda", foi o último Pipoca revelado nas chamadas de TV Globo e seu jeito espontâneo ganhou o coração dos internautas e despontou como um dos favoritos ao prêmio. Pelo menos, até o jogo começar.

Nas redes sociais, não faltaram comparações entre o participante e os ex-BBB's Gil do Vigor e Juliette.

SURREAL! Vinicius se tornou o primeiro participante do grupo pipoca a atingir 2 milhões de seguidores no Instagram! #BBB22 pic.twitter.com/cf6kcCBHuV — Gossip de Reality #BBB22 (@gossipdereality) January 16, 2022

na minha opinião quem tem que ganhar o #BBB22 é o Vinícius #FaleiToLeve — esvaziando a galeria #BBB22 (@linkinhofc) January 16, 2022