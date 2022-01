Xand Avião - Reprodução

Publicado 16/01/2022 20:33

Rio - Eslovênia chamou a atenção do público durante a divulgação do elenco do 'BBB 22' pelo nome diferente. Entre os famosos, Xand Avião comentou que vai demorar para acertar o nome da participante e foi respondido pela equipe da sister.

fotogaleria "Eu vou passar um tempinho confundindo Eslovênia e Eslováquia. Peço perdão de agora amigos", disse o cantor. "Tem nada não, Safadão. Pode confundir (risos)", rebateu o administrador do perfil de Eslovênia.

Xand entrou na brincadeira e respondeu o comentário da equipe da participante. "kk minha amiga ai tu me quebrou", completou.

eu vou passar um tempinho confundindo eslovênia e eslováquia peço perdão de agora amigos — Xand Avião - Rajadão (@XandAviao) January 14, 2022