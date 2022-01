Marcos Mion - Reprodução/Twitter/Globo

Publicado 17/01/2022 09:27 | Atualizado 17/01/2022 09:39

Rio - Marcos Mion fez um alerta sobre o "Big Brother Brasil 22" neste domingo. O apresentador do "Caldeirão" criticou as comparações em relação ao elenco desta temporada com a da edição passada, que teve nomes como Juliette, Gil do Vigor Karol Conká.

Após a divulgação da lista de novos participantes do reality show pela Rede Globo na última sexta-feira, alguns nomes ganharam mais repercussão nas redes sociais. Vynicius, por exemplo, já ultrapassou a marca de dois milhões de seguidores e vem sendo comparado a Gil do Vigor e Juliette. Já Eslovênia também sendo considerada por alguns como a "nova Juliette". Linn da Quebrada, por sua vez, já foi comparada a Karol Conká.

"Vai ser um erro e tanto a galera tentar encaixar os novos participantes do BBB em caixinhas referentes ao BBB passado! 'Ah! Essa é a nova Carol Conká! Aquele é o novo Gil…'", começou ele. "Não façam isso! Vamos deixar eles nos mostrarem quem são e, com certeza, teremos novos fenômenos", continuou o apresentador.

Quem também se manifestou sobre o assunto foi a ex-BBB Lumena Aleluia. "O BBB nem começou e o povo colocando muita expectativa sobre as pessoas, isso é muito perigoso. Qualquer fala, atitude, por menos problemática que seja, essa mesma galera vai cancelar com força", postou ela.