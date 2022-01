Tiago Leifert - Reprodução Internet

Tiago LeifertReprodução Internet

Publicado 17/01/2022 11:39 | Atualizado 17/01/2022 13:07

Rio - No dia da estreia do "Big Brother Brasil 22", Tiago Leifert usou o Instagram para falar sobre o antigo reality em que apresentava. Na publicação, ele desejou sorte à equipe, Tadeu e Boninho. Mas não parou por aí: ele ainda deu um recado aos telespectadores do reality para eliminar primeiro "as plantas", ou seja, participantes que pouco movimentam o game.

fotogaleria

"Querida equipe, Tadeu, Big Boss e aqueles que eu não vou marcar para não lotar as DMs pedindo vaga no 23: que seja mais uma temporada complicada e surpreendente e maravilhosa como tem que ser. Estou aqui, mas com o coração aí com vocês, sempre! E a você que vai assistir e votar, lembre-se: comece pelas plantas", escreveu Tiago.