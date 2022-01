Dani Calabresa e Rafael Portugal - Reprodução

Publicado 17/01/2022 14:28

Rio - O 'Big Brother' estreia nesta segunda-feira (17) e o quadro 'CAT BBB' ganhou o comando de Dani Calabresa, que recebeu uma aula do seu antecessor, Rafael Portugal, sobre como atender os telespectadores que opinam sobre o programa.

fotogaleria A aula foi publicada nas redes sociais dos humoristas. "SOCORRO @rafaelportugal PRECISO DE MAIS UM WORKSHOP. QUAL O RAMAL DO @jbboninho ??? #CATBBB #BBB", brincou Calabresa na legenda da postagem.

A passada de bastão foi concluída em uma interação no Twitter quando Rafael Portugal passou o emoji de telefone do 'CAT BBB' para a nova apresentadora do quadro. "ALÔ @calabresadani! Tem um espaço aí no seu nome pro emoji da torcida do CAT?! Toma que é seu agora", disse o humorista. "CAT BBB, Bom dia. Em que posso ajudar????", completou Dani Calabresa.