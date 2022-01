Luciano Estevan, participante do ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 17/01/2022 14:55 | Atualizado 17/01/2022 15:12

Rio - Após o anúncio da entrada de Luciano Estevan, do grupo de anônimos, no 'BBB 22',os internautas resgataram publicações polêmicas feitas pelo participante no Twitter, entre 2010 e 2012. Com isso, a equipe que administra as redes sociais do rapaz emitiu um comunicado para explicar a situação.



"Postagens que poderiam ser retiradas, mas não foram exatamente porque não possuem mais relevância e não refletem mais as opiniões, pensamentos e a personalidade do Luciano de 2022", diz o início da nota.

"Pessoas mal intencionadas, que apenas querem prejudicar, utilizando postagens realizadas há 12 anos por um adolescente. Indivíduos que possuem a coragem de cortar a data das publicações, apenas para confundir o público", acrescentaram.

A equipe do participante afirmou que medidas judiciais serão tomadas. "Os responsáveis responderão criminalmente por essas condutas caluniosas e difamatórias", finalizou.