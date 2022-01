Juliette Freire, campeã do ’BBB 21’ - Reprodução

Publicado 17/01/2022 15:28

Rio - A campeã da ultima edição do "Big Brother Brasil", Juliette Freire, participou do "Encontro" nesta segunda-feira (17) para comentar a estreia do programa. A ex-BBB falou sobre Vyni, que é o integrante do grupo pipoca que mais ganhou seguidores até o momento.

"Ele já mandou várias mensagens para mim, para Anitta… Ele é fã né, eu acho que é fã. Fez uma fotinha igual a minha, a arte dele… Quero ver como vai ser e o que ele vai falar lá", disse ela.

O brother vem chamando atenção dos internautas por possuir uma identidade visual nas redes sociais semelhante a que Juliette adotou na edição passada.