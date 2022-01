Boninho - Reprodução

Publicado 17/01/2022 16:50 | Atualizado 17/01/2022 16:52

Rio - Os participantes do "BBB 22" já estão entraram na casa mais vigiada no Brasil. Durante a tarde desta segunda-feira (17), no QG do programa Boninho mostrou em seu Instagram os brothers na parte externa da casa.

"Já estamos aqui no QG. Pessoal já entrou", disse ele mostrando Vyni ao lado de Eslovênia.

A cantora Ludmilla não se segurou e comentou na postagem. "BONINHO ME LEVA NESSE QG PRA EU VER MINHA BRU", disparou.

