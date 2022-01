Tadeu Schmidt manda beijo para Luana Piovani na estreia do ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 18/01/2022 00:33 | Atualizado 18/01/2022 00:38

Rio - Tadeu Schmidt, apresentador do "BBB 22", mandou um recado para a atriz Luana Piovani, ex-mulher do surfista Pedro Scooby, na estreia do programa, na noite desta segunda-feira. Quando os internautas descobriram que Scooby estaria confinado no reality, lotaram a caixa de mensagens da atriz pedindo para que ela comentasse a participação do ex. No entanto, Luana afirmou que nunca assistiu ao "BBB" e que não era agora que começaria a assistir.

No programa desta segunda, durante o quadro "O Brasil Tá Vendo", foi exibido um vídeo em que Luana afirma não saber da participação de Scooby no reality. "Ele [Pedro] teria me dito, né?", disse Luana no vídeo. Logo em seguida, o "BBB 22" exibiu o vídeo de apresentação do surfista.

Ao final do quadro, foi exibido outro vídeo de Luana, dessa vez dizendo que não iria comentar o "BBB 22". "Eu vou comentar o que vocês querem, que eu não vou comentar o 'BBB' porque eu não assisto. Nunca assisti na vida. Não é agora que vou ver", disse a atriz. Sendo assim, no encerramento do quadro, o nome da atração mudou para "O Brasil Tá Vendo, Menos a Luana".

"Beijo pra você, Luana, que eu sei que você está vendo. Ou não está vendo, né? Agora não sei mais. Alguém que conhece a Luana, fala que eu mandei um beijo pra ela, tá?", brincou Tadeu Schmidt, finalizando o quadro.

Luana aproveitou para responder o comentário de Tadeu. "Eu recebi o seu beijo, Tadeu Schmidt. Minhas amigas me contaram. Eu estou aqui dormindinho, com a camisolinha, mas eu recebi. E eu estou bombando. Eu estou boba que falaram de mim lá no programa. Aí, Tadeu, recebi o beijo. Estou devolvendo ele pra você", finalizou.