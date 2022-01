Tadeu Schmidt malha em casa enquanto assiste aos brothers malhando no ’BBB 22’ - Reprodução Internet

Publicado 18/01/2022 14:11

Rio - Tadeu Schmidt aproveitou a manhã desta terça-feira para se exercitar. O novo apresentador do "Big Brother Brasil" postou no Instagram uma foto em que aparece fazendo exercícios com halteres, enquanto assiste aos confinados malhando na academia do reality show. "É o povo malhando de lá e eu malhando de cá", brincou na legenda da imagem.

A estreia de Tadeu Schmidt no "BBB 22" aconteceu nesta segunda-feira. O apresentador foi muito elogiado pelos telespectadores nas redes sociais. O público curtiu a forma como ele comandou a atração. Tadeu entrou no lugar de Tiago Leifert, que ficou cinco anos à frente do "Big Brother Brasil".