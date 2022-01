Boninho - Reprodução

Publicado 18/01/2022 15:29

Rio - Acontece nesta terça-feira (18) a primeira prova do 'BBB 22'. Em chamada divulgada na programação da TV Globo, o público foi informado de que a dinâmica valerá imunidade e será destinada apenas para os Pipocas, grupo de anônimos que entrou no reality show.

fotogaleria Pelas redes sociais, Boninho compartilhou um vídeo com detalhes sobre a prova. "Hoje a Americanas chega com tudo no 'BBB'. Está com cheirinho de prova", disse o diretor.

O 'Big Brother Brasil' começou na última segunda-feira, entretanto a casa mais vigiada do país não conta com o elenco completo. Os integrantes do Camarote, Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada foram diagnosticados com Covid-19 e seguem isolados no hotel até a próxima quinta-feira.