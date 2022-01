Bárbara Heck ainda não tem registro profissional e não pode atuar como Relações Públicas - Reprodução

Publicado 18/01/2022 16:48

Rio - A participante do "BBB 22" Bárbara Heck se apresentou como modelo e Relações Públicas no vídeo de chamada dos brothers. No entanto, de acordo com o Conselho Federal da área, Bárbara não possui registro profissional e não pode exercer a profissão.

O Conferp emitiu, nas redes sociais, uma nota de esclarecimento sobre a sister e afirmou que as medidas cabíveis serão tomadas. "Ressaltamos que para o exercício da profissão é OBRIGATÓRIO o registro profissional, sendo que, até este momento, ela pode referir-se como bacharel, formada ou egressa em Relações Públicas. Caso sejamos acionados e/ou tenhamos novas informações -- não públicas até o momento -- as medidas cabíveis serão tomadas diretamente pelo Conselho Regional da sua jurisdição, no caso o Conrerp 4º região, que abarca os estados do RS e SC. Desejamos sorte e sucesso à Bárbara e recomendamos a regularização do seu registro, caso ela venha exercer a profissão no futuro", diz o comunicado.

Em seu vídeo, Bárbara diz que se formou em Relações Públicas mas trabalha como modelo e influenciadora digital. Atualmente, ela também cursa uma pós-graduação em Neurociência.