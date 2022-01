Érico Brás - Reprodução: Internet

Publicado 18/01/2022 17:43

Rio - Érico Brás usou o Instagram nesta terça-feira (18) para opinar a respeito de uma fala polêmica de Natália, integrante do 'BBB 22', sobre a escravidão. Durante uma conversa após a chegada dos participantes famosos, a modelo deu sua visão sobre o assunto.

"Sou preta. Realmente tem a história que a gente veio e viemos como escravos, sim. Por quê? Porque a gente era eficiente. Por quê? Porque a gente era forte. Por que é que a gente veio como escravo? Porque a gente era bom no que a gente fazia. Por isso, porque talvez se colocasse uma pessoa lá para fazer aquilo, talvez não conseguiria", afirmou.

A opinião da sister repercutiu na internet e Érico Brás comentou sobre o tema. "Ainda pensando sobre esse depoimento. Só agora consegui me posicionar aqui. A questão racial no Brasil está além das discussões nas redes sociais e grupos bolhas dos quais participamos. Para além do que estamos acostumados ou até mesmo viciados em discutir estão os efeitos do racismo na vida de pessoas pretas que estão fora do nosso circuito. Esses efeitos que se manifestam diariamente são os verdadeiros reflexos, atualizados, das mazelas escravagistas no Brasil. Por fim, digo que nem todo negro ou negra sabe de fato o que foi a escravização dos africanos e sequer sabe a causa desse crime contra a humanidade chamado racismo", disse.