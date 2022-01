Letícia Bufoni e Pedro Scooby - Reprodução Internet

Publicado 18/01/2022 18:43 | Atualizado 18/01/2022 18:52

Letícia Bufoni declarou torcida para Pedro Scooby no 'Big Brother Brasil 22' e já aproveitou para defender o surfista sobre a paternidade. Em uma publicação nesta terça-feira (18) sobre as atitudes do brother com os três filhos, Letícia salientou que o amigo é um "paizão".

A skatista comentou uma publicação onde salienta que, apesar de Scooby ter mandado os filhos com piolho para a escola, ele ajudou a tirar os insetos da cabeça dos pequenos.

"Não só ajuda a catar como leva na clínica de piolho, leva para a escola, leva para viajar, leva para pista de skate, cuida das crianças até quando está nos dias da mãe. Isso ninguém fala né! Só quem está perto sabe o paizão que ele é", disse.

A defesa para Scooby chega após uma série de falas de Luana Piovani sobre a criação compartilhada do ex com os filhos. Ela afirmou que ele é o grande vencedor do 'BBB 22' por ter "duas mulheres segurando a onda dele". "O Pedro tem duas mulheres que vão cuidar das demandas dele muito melhor do que ele cuidaria", disse Luana à coluna de Nina Lemos, no UOL.

A atriz também disse que "revela os vacilos" do surfista nas redes sociais porque são pequenos. "Ele leva as crianças atrasadas para a escola? Sim. Ele manda as crianças para casa com piolho? Sim. Mas ele é um cara que é apaixonado pelos filhos, que tem uma influência positiva na vida deles. Isso que importa", disse.