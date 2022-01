Primeira prova de resistência do ’BBB 22’ - Reprodução/Instagram

Publicado 19/01/2022 11:47 | Atualizado 19/01/2022 11:54

Rio - Após 12 horas de disputa, Bárbara e Laís superaram Lucas e Luciano e venceram a primeira prova de resistência do "Big Brother Brasil 22" e garantiram imunidade no paredão que vai ser formado no próximo domingo. Além disso, os brothers ganharam R$ 10 mil em compras na Americanas. Em dupla, a prova consistia em segurar quatro cubos sem deixá-los cair no chão.

A dinâmica marcou o start da primeira semana do reality, que ainda vai ter a entrada dos participantes diagnosticados com covid-19 durante o pré-confinamento, prova de imunidade para o Grupo Camarote, superprova para conquistar liderança e Anjo, lém de formação do paredão.



Lucas e Luciano são a quarta dupla a deixar a Prova de Imunidade



Confira a programação completa da semana:

Terça-feira (18/01)

Prova de resistência valendo imunidade para uma dupla. Somente membros do grupo Pipoca puderam participar.

Quinta-feira (20/01)

Chegada dos três integrantes do Camarote que restam: Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada. Prova valendo imunidade para uma dupla. Dessa vez, somente membros do grupo Camarote participarão.

Sexta-Feira (21/01)

Superprova para todos os participantes. Valendo a coroa do Líder e o colar do anjo, que será autoimune essa semana.

Domingo (23/01)

Formação de Paredão triplo; o indicado pelo Líder vai puxar alguém com o contragolpe e a casa vai indicar duas pessoas. Os dois participantes com mais votos da casa e o indicado do contragolpe participam da prova bate-voltacomo vai ser: