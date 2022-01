Naiara Azevedo - Reprodução Internet

Publicado 19/01/2022 10:59 | Atualizado 19/01/2022 12:09

Rio - Naiara Azevedo, 32 anos, contou um pouco sobre o começo de sua carreira em uma conversa com os brothers na madrugada desta quarta-feira (19) no "BBB 22". Na ocasião, a sister revelou que sofreu muito com a gordofobia assim que entrou no mundo da música.

"Quando eu comecei a fazer um barulho na internet com a resposta ao funk é o pente, as pessoas riam da minha cara. Falavam assim: 'essa gorda? Mulher? Cantando sertanejo? Não vai fazer sucesso nunca'. O povo ria, debochava da minha cara", iniciou ela.

"Quando eu fazia shows e ficava silêncio entre uma música e outra eu ouvia: 'nossa, ela canta tão bem, mas é gorda'. Eu ouvia as pessoas falando. Um dia um cara bêbado falou 'sai daí sua gorda'. No camarim, perguntavam: vai fazer foto com ela? Ela é gorda", relembrou Naiara.