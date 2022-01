Cleo defende Natália, do 'BBB 22', após a modelo ter vídeo íntimo vazado na web - Reprodução

Publicado 19/01/2022 14:37

Rio - Cleo Pires usou suas redes sociais, nesta quarta-feira (19), para defender Natália Deodato, participante "Pipoca" do "BBB 22" que teve um vídeo íntimo seu vazado nas redes sociais. Em seu Twitter, a cantora e atriz destacou a importância de se pronunciar sobre o assunto, apesar de ser contrária a posicionamentos da sister.

"É muito sério e surreal o que rolou com a Natália. Ter a privacidade exposta sem consentimento é crime e uma violência que ninguém merece viver. Penso diferente da Natália em muitas questões, mas como mulher não posso ignorar uma situação como essa", declarou a artista.

Em seguida, Cleo manifestou o apoio à designer de unhas: "O jogo virou, fofos, mexeu com uma mexeu com geral! Sinto muito, Natália, era para ser só um jogo. Espero que descubram o culpado e tomem as devidas providências", finalizou a irmã do ex-BBB Fiuk.

Na última terça-feira, começou a circular um vídeo em que Natália aparece fazendo sexo oral em um ex-namorado. Em comunicado, a equipe que administra as redes sociais da mineira confirmou a veracidade do registro e pediu ajuda aos fãs para denunciar o crime virtual. "Isso é muito sério e nenhuma pessoa deveria passar por essa exposição. Pedimos que denunciem todas as publicações e também perfis que estão compartilhando. Precisamos derrubar esse conteúdo e precisamos da ajuda de vocês!"