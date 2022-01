Amanda Azeredo e Naiara Azevedo - Reprodução Internet

Publicado 19/01/2022 14:41

Rio - A Ex-participante do "MasterChef Brasil", Amanda Azeredo, fez uma série de postagens em sua conta conta no Twiiter. Na ocasião, ela criticou o comportando de Naiara Azevedo, que participou do programa da Band em 2021.

"Gente, esse ranço pela Naiara foi unânime lá no MasterChef também. Ela gongava todas as nossas ideias e tirava sarro do nosso esforço. Ao invés de ajudar a animar e dar apoio moral para equipe pelo menos, era bem o contrário", começou ela.

"Fez comentários negativos para os chefes sobre nosso trabalho em equipe que (fontes da cabeça dela) porque não levamos nenhuma das ideias dela para o cardápio (porque realmente não tinha sentido nenhum). Como não fizemos o que ela queria só porque ela é famosa, certeza que o ego dela machucou", continuou.

"Ou seja: sem babadores de ovo obedecendo, ela vai surtar. Anotem", completou Amanda.