Publicado 19/01/2022 15:34 | Atualizado 19/01/2022 15:57

Rio - A TV Globo proibiu os jornalistas da emissora de comentar o 'BBB 22' nas redes sociais, de acordo com o colunista Leo Dias, do "Metropoles". A orientação teria vindo após o diretor Boninho se incomodar com um comentário do correspondente internacional em Londres Rodrigo Carvalho sobre a escalação dos participantes.



O correspondente revelou torcer contra a participante Laís e ironizou a entrada de Eslovênia no programa. "Preparando a sugestão de pauta 'Conheça a Eslovênia' pro Show da Vida de domingo." Incomodado, o diretor do reality show rebateu. "Ô, Rodrigo, cai na real e para de caçar clique! Você não precisa disso!"

Ainda segundo o colunista, a chefia de redação avisou os jornalistas de plantão sobre a decisão e ligou para os que não estavam presentes para informá-los. A determinação foi direta: os jornalistas estão proibidos de criticar ou elogiar os integrantes do 'BBB' nas redes sociais.

A medida teria o objetivo de evitar uma interpretação errada do público sobre uma possível preferência da emissora por algum dos participantes do programa ou de que a TV Globo interfere na dinâmica do reality. show.