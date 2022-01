Tata Werneck será a nova jurada - Reprodução/Multishow

Publicado 19/01/2022 15:23 | Atualizado 19/01/2022 15:39

Em toda temporada do 'Big Brother Brasil' tem teorias e conspirações dos brothers sobre o que irá acontecer na semana de jogo. Tatá Werneck quer aproveitar que levam tudo como dica para confundir os participantes.

Em uma série de publicações no Twitter, Tatá sugeriu para a produção de entrar no reality por apenas 24 horas, falar frases sem sentido de forma séria e deixar os brothers pensarem que aquilo seria uma dica de jogo.

"Queria passar mais 24 horas no 'BBB' agora como eu mesma...queria entrar e falar uma frase nada a ver para cada um ali super séria para eles acharem que é dica do jogo", comentou.

"Tatá até deu um exemplo de como agiria na casa: chego pra Bárbara e falo com sotaque cuidado com quem tu gosta. Quem é de Porto sabe quem não é Porto Seguro para tu vertes' e saio do nada".

Chego pra Bárbara e falo com sotaque “ cuidado com quem tu gosta. Quem é de Porto sabe quem não é Porto Seguro pra tu vertes” e saio do nada — Tata werneck (@Tatawerneck) January 19, 2022

Alô Boninho põe a Tata para soltar essas mensagens aleatórias pelo Big fone! O Brasil merece! pic.twitter.com/34LIjgfJzD January 19, 2022

E é claro que os fãs da humorista aprovaram a ideia e já estão fazendo campanha para que Boninho, diretor do programa, colocasse Tatá na casa. "Alô Boninho põe a Tata para soltar essas mensagens aleatórias pelo Big fone! O Brasil merece", disse um. Teve quem sugeriu para Tatá incorporar a personagem 'Tati Piriguete', da época da MTV: