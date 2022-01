Tiago Abravanel no 'BBB 22' - Reprodução/Globoplay

Publicado 19/01/2022 16:43

Rio - Confinado no "BBB 22", Tiago Abravanel relembrou sua participação em duas edições da "Dança dos Famosos" durante uma conversa com Rodrigo Mussi na varanda da casa mais vigiada do país. O ator contou uma situação que viveu durante a infância ao desabafar sobre o preconceito contra homens bailarinos.

"Tem uma história que, quando eu tinha quatro anos, minha mãe [Cintia Abravanel] me perdeu numa loja de roupas de ballet, que ela tinha ido para comprar coisas para a minha irmã. E quando ela me achou eu estava em frente à TV, assistindo o [Mikhail] Baryshnikov, que é um dos maiores bailarinos do mundo. Eu falei para a minha mãe: 'Como assim homem pode dançar?' Eu não sabia que homens podiam dançar. E ela falou que sim, então eu falei que queria ser dançarino", relatou o neto de Silvio Santos.

Em seguida, o artista lamentou a falta de apoio do pai, Paulo Gomes, em seu sonho de perseguir uma carreira como dançarino: "No meu aniversário seguinte, meu pai me deu uma luva de boxe de presente. E eu cresci, por mais que minha mãe sempre tivesse incentivado a arte, eu cresci entendendo que homem não pode dançar", declarou.

"Então imagina pra mim como foi desafiador fazer o 'Dança dos Famosos'. Era a realização de um sonho e, ao mesmo tempo, um desafio", concluiu Tiago, que participou do quadro do "Domingão" nas edições de 2013 e 2021. A ator deixou a última edição da competição como o terceiro colocado, tendo Brennda Martins como sua parceira.