Tiago Abravanel e Rodrigo - Reprodução/Gshow

Tiago Abravanel e Rodrigo Reprodução/Gshow

Publicado 19/01/2022 17:37

Rio - Tiago Abravanel cravou nesta quarta-feira (19) os nomes dos três participantes que ainda entrarão no 'Big Brother Brasil'. Em conversa na área externa da casa, o ator contou para Rodrigo que Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada ainda podem entrar no programa.

fotogaleria

Os nomes citados por Tiago Abravanel fazem parte do Camarote, grupo de famosos, e contraíram o vírus da Covid-19. Os participantes seguem em isolamento no hotel e tem entrada no reality show prevista para a próxima quinta-feira.