Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon são os três participantes que testaram positivo para covid-19 - Reprodução / TV Globo

Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon são os três participantes que testaram positivo para covid-19Reprodução / TV Globo

Publicado 19/01/2022 18:07 | Atualizado 19/01/2022 18:08

Rio - A TV Globo divulgou, nesta quarta-feira, o horário em que Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada vão entrar na casa do "BBB 22". Eles entrarão na mansão do programa às 13h desta quinta-feira. Os três participantes foram diagnosticados com covid-19 e tiveram esperar um pouco mais que os outros brothers para entrar no jogo.

fotogaleria

A entrada de Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar na casa será transmitida ao vivo em um plantão exclusivo na TV Globo, além de seguir com exibição no Globoplay, para assinantes, e no pay-per-view do programa. Ainda na quinta-feira, como anunciado ao público por Tadeu Schmidt, será a vez do grupo Camarote disputar sua primeira prova valendo imunidade.