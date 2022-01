Maria pergunta sobre ’mulheres que pegam mulheres’ - Reprodução / TV Globo

Maria pergunta sobre ’mulheres que pegam mulheres’Reprodução / TV Globo

Publicado 19/01/2022 18:49

Rio - Maria estava na sala do "BBB 22" conversando com Rodrigo, Eslovênia e Vinicius quando Tiago Abravanel e Pedro Scooby passaram pelo local na tarde desta quarta-feira. Após trocar algumas palavras com os dois, a atriz perguntou sobre a existência de mulheres bissexuais ou homossexuais nesta edição do programa.

fotogaleria

"Não tem mulher que pega mulher nessa casa não, gente? Só tem eu?", perguntou a atriz. "Vou investigar pra você. Na festa, eu vou investigar pra você", respondeu Scooby, bastante animado. "Por favor, investigue", respondeu Maria.

"Eu acho que sim", disse Tiago Abravanel. "Tirando quem é casada. A Brunna é casada, né, f*oda-se", disse Maria. O grupo mudou de assunto por alguns instantes, mas a atriz insistiu novamente após algum tempo. "Só tem mulher hétero nessa casa? Joguei no ar mas ninguém respondeu a pergunta até agora. Quem que é mulher 'do vale' aqui? Só eu?".

"Só tu e Brunna mesmo", disse Vyni. "Que saco", lamentou Maria.