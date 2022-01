Tiago Leifert e Marcos Mion - Reprodução

Tiago Leifert e Marcos MionReprodução

Publicado 20/01/2022 09:09

Rio - O apresentador Marcos Mion usou o Twitter, na noite desta quarta-feira, para comentar o desempenho de Tadeu Schmidt à frente do "BBB 22". Em mensagem descontraída, ele escreveu que o novo comandante do reality global precisa ser mais parecido com Tiago Leifert, que conduziu a atração até a edição passada.

"Alguma hora Tadeuzola vai ter que ser um pouco mais Leifert e dar uns 'pres-tenção' nos brothers porque não está dando para entender nada nas interações ao vivo! Eles são mais barulhentos que os cavalinhos", escreveu Mion, que ainda completou a postagem com um emoji de risada.

No entanto, alguns seguidores não acharam que a mensagem do apresentador do "Caldeirão" não foi de bom tom. "Que deselegante. Não se coloque numa posição de diretor do programa ou de superior do Tadeu para falar o que você acha que ele precisa fazer ou não. Você já tem o seu programa, então vá cuidar do Caldeirão enquanto o Tadeu comanda o BBB que é dele", respondeu um seguidor.



"Tadeu tá sendo ele mesmo. E não acho que você expor isso aqui é legal, querer que ele se molde a algo/alguém é tirar a autenticidade dele mesmo. Deixa ele fazer o papel dele, que por sinal tá mandando super bem, e você foca no seu programa que também tá legal", comentou outro.



