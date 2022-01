Maria, no 'BBB 22' - Reprodução/Globoplay

Publicado 20/01/2022 10:27 | Atualizado 20/01/2022 10:28

São Paulo - Na madrugada desta quinta-feira, a primeira prova do "BBB 22" voltou a ser assunto entre os brother. Natália reclamou do desempenho de Vinicius, com quem realizou a dinâmica, e acabou recebendo um conselho de Maria após as duas terem uma pequena DR.

Natália desabafou sobre ter ido mal na prova e recebeu conselhos dos colegas de confinamento. Primeiro, Maria disse que a modelo interrompia muito os outros quando eles estavam falando e em seguida disse que se identifica com ela.

"A gente tem um jeito muito parecido. Você é muito reativa e acaba interrompendo as pessoas, mas, às vezes, você só precisa ouvir", disse a atriz de "Amor de Mãe". Maria continuou que todo participante do "BBB" entra na casa com questões e inseguranças que os acompanham durante toda a vida e, durante o confinamento, eles acabarão tendo que lidar com esses problemas.



A cantora completou que Natália também não conseguirá resolver o problema dos outros. "Me identifico muito com você em relação a isso. Também estou acostumada a ser mãezona de todo mundo, a estar cuidando de todo mundo. Isso é uma coisa que você precisa começar a trabalhar, entender que você precisa do outro, mas que você não precisa o trabalho do outro", finaliza.

Quem são as participantes?

A mineira Natália tem 22 anos e mora em Belo Horizonte. Modelo e designer de unhas, começou a trabalhar aos 9 anos de idade e nunca mais parou. "Eu tenho 22 anos e já vivi muitas coisas que uma mulher de 30 não viveu. Nada na minha vida foi fácil, sempre foi difícil, mas no final dava certo”, garante.

Já Maria nasceu e cresceu na Cidade Alta, Zona Norte do Rio de Janeiro. A atriz e cantora tem 21 anos. Muita gente não sabe, mas seu nome é Vitória. Atriz, ela ganhou destaque ao interpretar Verena na novela ‘Amor de Mãe’, em 2019. Ela revela que sua personalidade pode ajudá-la na convivência com os brothers e sisters: “Ganho só no deboche, na paciência”.