Mayra Cardi e Arthur Aguiar Reprodução Internet

Publicado 20/01/2022 15:27

Rio - Maira Cardi está despreocupada com a participação do marido, o ator Arthur Aguiar, no "Big Brother Brasil 22". Em conversa com Ana Clara e Bruno de Luca, no "BBB - A Eliminação desta quarta-feira, a influenciadora disse que ficou surpresa por ele querer participar do reality.

"Eu nunca imaginei que ele iria entrar. O Arthur nunca gostou de exposição, nunca gostou da ideia de ter reality. Ele sempre foi muito fechado com as coisas dele. Tem horror a isso! Quando ele me falou que iria participar já vi que era outra pessoa. Está sendo muito gostoso ver a transformação dele, por estar disposto a se despir", disse ela ao programa do Multishow.

Mesmo após ser traída 16 vezes pelo amado, revelou ter "zero ciúme" em relação a entrada dele na casa. "Zero angústia, zero ciúme. Não sou essa pessoa! Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito desapegada. Eu fiquei mais feliz do que ele quando ele recebeu a notícia. Fiz escândalo. Eu sei o quanto isso muda a vida da gente. Eu sou quem eu sou graças ao BBB. Então, eu tenho noção da proporção", explicou.



Maira também relembrou sua participação no "BBB 9". "Na minha época, era infinitamente menor do que é agora, então, eu tenho noção da potência que é essa visibilidade em todos os sentidos. É um jogo sensacional! É a casa mais vigiada do Brasil, as cabeças mais pensantes. Tudo é incrível. É uma grande oportunidade para que você possa ser visto na sua forma nua e crua, inteira, quem você é na vida", comentou.

"Era um outro tempo, onde você só entrava e vivia. Não existia toda essa preparação aqui fora, toda essa equipe. Hoje existe toda uma estrutura de rede social. Os holofotes começam desde quando você entra até quando você sai, em termos de toda a sua vida, de toda a área profissional e tudo mais. E isso também exige muito! Então, o trabalho é desde o início. Na minha época, você só entrava e curtia, era bem gostoso", completou.