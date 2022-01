Natália e Nego Di - Reprodução Internet

Natália e Nego DiReprodução Internet

Publicado 20/01/2022 16:42

Rio - Natália, participante do grupo pipoca do "BBB 22", teve um vídeo íntimo vazado. Nego Di, que foi um dos integrantes do camarote da edição passada, criou polêmica nas redes sociais por fazer piada do conteúdo vazado.

fotogaleria

"Que goela bem aveludada, hein, morena. Curiosidades do dia: eu não sabia que dálmata gostava de chimarrão", disse ele por meio dos stories do Instagram

Por conta do comentário indelicado, os internautas detonaram a postura do humorista. "O cara foi execrado no ano passado e parece querer ser nesse ano também", disse um seguidor.

"Completamente desnecessário", comentou outro. "Perdeu uma grande oportunidade de ficar calado", disse mais um.

