Ariadna Arantes diz ter sido chamada de 'traveco' por Pedro Scooby, do 'BBB 22' - Reprodução/Instagram/Globo

Ariadna Arantes diz ter sido chamada de 'traveco' por Pedro Scooby, do 'BBB 22'Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 21/01/2022 13:53

Rio - Ariadna Arantes surpreendeu seus seguidores, na manhã desta sexta-feira (21), ao revelar que Pedro Scooby, confinado no "BBB 22", já usou o termo pejorativo "traveco" contra ela. A ex-sister repercutiu um momento da atual edição do reality em que Rodrigo Mussi é corrigido pelo surfista após falar a expressão negativa.

fotogaleria

"Foi exatamente o que o Scooby fez comigo em 2019 em Milão. Fez um facetime pro irmão dele e veio falar: 'tô com 3 'traveco' aqui'. E na mesma hora eu falei: 'traveco não, eu sou uma mulher, você me respeita'", relatou a ex-'No Limite' e primeira mulher trans a entrar no "Big Brother Brasil", em 2011. "Claro que essa gracinha ele só fazia quando a Patroa tava dando entrevista", completou se referindo à cantora Anitta, que namorava o surfista na época.

Em seu Twitter, a influenciadora conta que conheceu Pedro Scooby, em agosto de 2019, quando acompanhava Anitta na Europa, durante a turnê "Kisses". "Quando cheguei em Milão que fui encontrar eles no hotel que ela nos apresentou ele me perguntou de cara: 'Você é trans?' Minha resposta na frente de todos foi: 'A palavra trans, vem de transição. Eu já passei pela minha. Sou uma mulher…'", lembrou Ariadna.

Na última terça-feira, a ex-participante do "BBB 11" chegou a dizer que estava atenta no comportamento do atleta com a cantora e atriz Linn da Quebrada, que integra o elenco "Camarote" desta edição . "Vou esperar pra ver se, quando a Linn entrar, o Scooby vai fazer a mesma 'brincadeira sem graça' que fez comigo em Milão em 2019 com ela", comentou ela.

Ariadna ainda acrescentou que não recebeu um pedido de desculpas do ex-marido de Luana Piovani, mas destaca: "Não quero retratação não. Apenas disse como foi. Contei o que aconteceu e agora segue o jogo é vamos ver se ele realmente evoluiu ou se uma hora a máscara cai", desabafou em resposta ao comentário de um internauta.



Confira:

Foi exatamente o que o Scooby fez comigo em 2019 em Milão. Fez um facetime pro irmão dele e veio falar, tô com 3 traveco aqui. E na mesma hora eu falei: traveco não, eu sou uma mulher você me respeita. Claro que essa gracinha ele só fazia quando a Patroa tava dando entrevista pic.twitter.com/7W97F5gnXT — Ariadna Arantes (@ARIADNALIVE) January 21, 2022

Quando cheguei em Milão que fui encontrar eles no Hotel que ela nos apresentou ele me perguntou de cara: você é trans? Minha resposta na frente de todos foi. A palavra Trans, vem de transição. Eu já passsi pela minha. Sou uma mulher… era essa a história — Ariadna Arantes (@ARIADNALIVE) January 21, 2022

Quem disse que ele me pediu desculpas? Isso não teve — Ariadna Arantes (@ARIADNALIVE) January 21, 2022