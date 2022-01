Rodrigo Mussi - Reprodução: Web

Publicado 21/01/2022 14:31

Rio - Na madrugada desta sexta-feira (21) Rodrigo foi repreendido por Maria e Vyni por usar o termo "traveco" para se referir a uma travesti durante uma conversa no quarto. O participante relembrou uma história contado por Eliezer quando foi chamado atenção.

fotogaleria "Porr*, Eli, estou tentando dormir, mas estou lembrando do pint* do traveco que você ficou com medo lá, irmão", disse Rodrigo. Vyni imediatamente repreendeu o colega e Maria completou. "É, isso aí já não é uma coisa legal que você está falando."

Após a repercussão negativa da fala do participante, a equipe de Rodrigo emitiu um comunicado esclarecendo a situação. "O Rodrigo teve uma fala infeliz e errada nessa madrugada onde ele usa “traveco”. Viemos por meio deste comunicado, pedir desculpas pela fala do Rodrigo e relembrar que esse termo é ofensivo e jamais deve ser usado para se referir a qualquer pessoa trans ou travesti."



"Após ter essa fala, Rodrigo foi repreendido pelos colegas, reconheceu o erro, pediu desculpas e disse que hoje iria conversar com a Linn. Esperamos que ele possa aprender com isso e evoluir como ser um humano. Depois da 1ª mulher trans, Ariadna, 11 anos depois temos a primeira participante travesti na história do programa: Linn da Quebrada, e que a entrada dela, sirva para conscientizar e firmar ainda mais a presença de trans e travestis na sociedade, onde são tão marginalizadas", finalizou a nota.