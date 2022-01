Tiago Abravanel e Naiara Azevedo - Reprodução da TV Globo

Publicado 21/01/2022 16:00

Rio - Tiago Abravanel faz a linha 'sincerão'. O ator e cantor disse na cara de Naiara Azevedo que ela tinha bafo, enquanto eles estavam na fila do banheiro, do 'Big Brother Brasil 22', nesta sexta-feira. O assunto surgiu quando Bárbara perguntou ao neto de Silvio Santos se ela estava com mau hálito. "Está", confirmou ele. A gaúcha ficou sem jeito, já ainda não havia escovado os dentes por causa do movimento no cômodo.

Em seguida, Naiara disse que não tinha bafo. "Eu não tenho, nunca acordo com bafo". No entanto, ela levou uma invertida de Tiago. "Tem, sim", avisou o ator. "Mas meu ex-marido nunca reclamou... Acho que quem ama, não sente, né?", afirmou ela, sem graça. "Eu te amo e sinto. Te amo, mas não vou mentir", frisou Abravanel.

Douglas Silva brincou com a situação. "Mas não tem como. A gente dorme, fica sem comer nada, fica sem falar. Quando abre a boca, sai logo um raio", divertiu-se.