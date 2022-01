Douglas Silva e Rodrigo foram os campeões da primeira prova para definir o Líder e o Anjo - Reprodução/Gshow

Publicado 21/01/2022 17:12 | Atualizado 21/01/2022 17:26

Rio - Douglas Silva e Rodrigo Mussi são os vencedores da primeira Prova do Líder e Anjo do "BBB 22". A dinâmica que envolvia a montagem de um quebra-cabeça o mais rápido possível foi a primeira vez na história do reality show em que os poderes serão definidos por uma mesma prova. Com 172,5 segundos, os brothers tiveram o menor tempo entre os participantes e terão os papéis divididos na segunda etapa da prova, durante a transmissão ao vivo do programa, na noite desta sexta-feira (21).

A dupla formada por Paulo André e Vinicius também chegou perto da vitória, solucionando o quebra-cabeças em 134,5 segundos, o que supera o tempo feito pelos campeões. Porém, os brothers foram eliminados da prova por deixarem peças sobrepostas. Maria e Lucas ficaram com a segunda posição, terminando em 174,51 segundos, enquanto Arthur Aguiar e Luciano completaram o desafio em 191,19, garantindo o terceiro lugar.

Além de Vinicius e Paulo, outras duas duplas foram desclassificadas da dinâmica. Tiago Abravanel e Eslovênia concluíram o desafio em 216,56 segundos, mas também cometeram o deslize de deixar algumas peças sobrepostas. Enquanto isso, Naiara Azevedo e Laís ficaram de fora do ranking por estourarem o tempo limite, com 500,37 segundos.

Após vencerem a primeira etapa desta prova, Rodrigo e Douglas se enfrentarão em mais uma disputa para decidir quem será o anjo autoimune e quem será o líder da semana. Entre os benefícios do líder, está a divisão da casa entre o VIP e a Xepa. Vale lembrar, que Douglas já está imunizado por sua vitória na dinâmica que aconteceu apenas para o elenco "Camarote" na última quinta-feira.

Arthur Aguiar, Bárbara e Laís também não poderão ser votados na primeira formação de paredão da temporada, que acontece no próximo domingo, após o "Fantástico".

Confira o ranking completo da Prova Líder-Anjo:

1º - Douglas Silva e Rodrigo - 172,5 segundos



2º - Maria e Lucas - 174,51 segundos



3º - Arthur Aguiar e Luciano - 191,19 segundos



4º - Brunna Gonçalves e Bárbara - 212,74 segundos



5º - Linn da Quebrada e Jessiane - 263,93 segundos



6º - Pedro Scooby e Natália - 314,41 segundos



7º - Jade Picon e Eliezer - 434,14 segundos



Desclassificados:



8º - Paulo André e Vinicius - 135,45 segundos - peças sobrepostas



9º - Tiago Abravanel e Eslovênia - 216,56 segundos - peças sobrepostas



10º - Naiara Azevedo e Laís - 500,37 segundos - estouraram o tempo