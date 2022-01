Atriz Gabrielle Gambine acusa Eslovenia, do 'BBB 22', de transfobia - Reprodução/Instagram/Globoplay

Atriz Gabrielle Gambine acusa Eslovenia, do 'BBB 22', de transfobiaReprodução/Instagram/Globoplay

Publicado 21/01/2022 18:23

Rio - A paraibana Eslovênia Marques chamou a atenção da web, na última quinta-feira (20), ao se referir à cantora Linn da Quebrada utilizando um pronome de gênero masculino, quando a artista se identifica como travesti e atende por pronomes femininos. A atitude repercutiu fora da casa e Gabrielle Gambine acusou a sister de transfobia ao comentar o episódio.

"Não deu nem 24 horas que a Linn entrou no 'BBB' e ela já sofreu transfobia dentro da casa. A Eslovênia chamou a Linn de 'ele' com a Linn tendo 'ela' tatuado na testa", começou a atriz, que participou de "Verdades Secretas 2" recentemente. Na casa, Eslovênia relatou a situação em conversa com Lucas e alegou ter cometido um erro "no automático".

Em seus Stories do Instagram, Gabrielle, que também é trans, seguiu criticando a modelo pela suposta gafe: "Isso é o que mais acontece: 'eu não falei por mal, foi no automático'. Não, não! Uma pessoa que chega ao 'BBB' uma pessoa cheia de acesso (à informação), uma pessoa que chega no maior programa de entretenimento do Brasil cometer uma gafe dessa, isso é inadmissível! Chega de transfobia no automático!", desabafou.

"Faz 5, 6 anos que tomo hormônio feminino e até hoje tem pessoas que me tratam no masculino em trabalhos de moda e como atriz. Sofri transfobia quase todo santo dia (nas gravações de 'Verdades Secretas 2') não por parte da equipe, mas por parte de atores que estavam gravando comigo a novela", desabafou a artista.