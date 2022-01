Jade Picon tampa umbigo com fita adesiva - reprodução da TV Globo

Publicado 21/01/2022 20:08

Rio - Jade Picon entrou na casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, há um dia e está dado o que falar nas redes sociais. De biquíni, a digital influencer e empresária curtiu o dia de sol na piscina da casa mais vigiada do Brasil nesta sexta-feira. Além da boa forma da morena, um outro detalhe chamou a atenção dos usuários do Twitter: ela tampou o umbigo com uma fita adesiva.

Segundo a crença popular, tampar o chakra umbilical ajuda a afastar energias negativas. Jade já tinha informado que usava a pratica através de uma postagem no Twitter no ano passado. "quem aí também tampa o umbigo? quem sabe, sabe", publicou ela na época.

quem aí também tampa o umbigo? quem sabe, sabe — jade picon (@jadepicon) July 15, 2020

Veja algumas reações dos internautas:

jade picon usando fita no umbigo pra não atrair energias negativas



é sobre isso #BBB22 pic.twitter.com/8tdlniL4XB — igor (@igorsantosxzz) January 21, 2022

Jade picon na piscina com uma fita no umbigo pra espantar o mau olhado, agora tudo faz sentido, por isso ela é linda e rica e eu tô feia e pobre, de tanto expor meu umbigo lá no caribessa pic.twitter.com/50v5G2rsTt — JahJah (@jahjahsatan) January 21, 2022

Repararam na fita no umbigo da @jadepicon? Lenda que não aceita energias negativas! pic.twitter.com/Pv3Z7fHzv6 — Acesso Jade Picon. (@AcessoPicon) January 21, 2022