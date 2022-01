Douglas Silva é o primeiro líder do BBB 22 - Reprodução / Tv Globo

Douglas Silva é o primeiro líder do BBB 22Reprodução / Tv Globo

Publicado 22/01/2022 09:01 | Atualizado 22/01/2022 09:05

Rio - Depois de vencer a primeira etapa da prova durante a tarde desta sexta-feira, Douglas Silva e Rodrigo disputaram pela primeira liderança do "BBB 22" durante a noite. Quem levou a melhor foi o ator, que escolheu a chave correta das seis disponíveis e ligou o carro que estava no gramado. Além de ser Líder, ainda conquistou o carro.

Já Rodrigo, que perdeu a segunda etapa da prova durante a entrada ao vivo de Tadeu Schmidt, tornou-se o primeiro Anjo da competição. Ele não sabe, mas o Anjo da semana é autoimune, ou seja, ele está imunizado durante a formação do paredão no domingo. Além disso, também garantiu R$10 mil.



Após a vitória, Douglas Silva pode escolher seis participantes para levar ao VIP e, assim, garantir mais estalecas para a alimentação. Ele escolheu Pedro Scooby, Tiago Abravanel, Paulo André Camilo, Lucas, Rodrigo e Luciano. A web não viu com bons olhos a escolha do eterno Acerola, que optou por levar apenas homens para o VIP.