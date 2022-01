Douglas Silva - Reprodução/Globo

Douglas SilvaReprodução/Globo

Publicado 22/01/2022 10:07 | Atualizado 22/01/2022 10:24

Rio - Douglas Silva se tornou o primeiro líder do do "BBB 22" nesta sexta-feira, mas ter escolhido apenas homens para a lista VIP do programa gerou polêmica na web. O assunto, claro, também gerou desconforto dentro da casa e ele precisou se explicar.

fotogaleria

Na madrugada deste sábado, em conversa na sala, o ator disse que a decisão foi tomada de acordo com um pedido da filha, Maria Flor, de 10 anos. "Sabe o que veio na minha cabeça? A Maria Flor dizendo: 'Pai, se você ganhar o líder, eu não quero nenhuma mulher lá no quarto'", disse ele, aos risos.

Laís, que ouvia a conversa, se manifestou. "Ah, então por isso que você escolheu só homem para o VIP", respondeu. Douglas, então, garantiu que não foi por isso. Ele queria integrar Camarote e Pipoca para não criar rivalidade na casa, mas só depois percebeu que não selecionou nenhuma das mulheres.



No Twitter, a equipe do brother chegou a brincar com o assunto. "Não adianta teorizar, a reposta do VIP é uma só... O papis cumpriu", escreveu.

Linn da Quebrada reclamou

Douglas Silva ter escolhido apenas homens para o VIP criou mal-estar na casa. Em conversa com Tiago Abravanel e Naiara Azevedo, Linn da Quebrada revelou ter ficado incomodada. "Quando eu vejo a divisão de Xepa e VIP, me incomoda que estão só homens. É o meu olhar sobre essa divisão, mas eu me permitir sentir o desconforto, o que pode ser uma besteira, mas é uma coisa material", disse.

"Eu também senti isso e na hora que subi no quarto, a primeira coisa que ele falou foi: 'Assim que eu terminei de dar as pulseiras, pensei: Eu não escolhi nenhuma mulher e me senti mal' ", esclareceu Tiago Abravanel, relembrando conversa que teve anteriormente com o primeiro líder da competição.

Afinidade

O eterno Acerola, do filme "Cidade de Deus", escolheu os participantes Luciano, Lucas, Paulo André, Pedro Scooby, Rodrigo e Tiago Abravanel para o VIP. Eles passam a ter mordomias como mais estalecas e poder disfrutar do quarto do líder.



"Eu tinha pouquíssimas pulseiras. Uma das primeiras pessoas da Pipoca com quem troquei uma ideia foi o Lucas. O Luciano é meu parceiro de cama, o Rodrigo fez a prova comigo e vocês três não tinha como não colocar. Aí acabou. Doa a quem doer", justificou Douglas em conversa com Tiago Abravanel, Paulo André Camilo e Pedro Scooby no quarto do líder.