No BBB 22, Arthur Aguiar fala de traições a Maíra CardIReprodução/Globo

Publicado 22/01/2022 15:00

Rio - Confinado no "Big Brother Brasil 22", Arthur Aguiar falou sobre a relação com a esposa, Maíra Cardi, em papo com Naiara Azevedo no gramado da casa do reality. Durante a conversa, nesta sexta-feira, o ator citou as traições a mãe de sua filha, Sophia, de 3 anos.

Ele revelou que Maíra, que já era mãe de um adolescente, não queria ter mais filhos, mas mudou de ideia por sua causa. "Ela não queria filho e eu queria. Ela teve porque ela quis, mas ela teve mais por minha causa. Se não fosse por mim, ela não teria. Ela aceitou, mas não queria mais. Foi assim, a gente se conheceu e se apaixonou, e ela não queria mais filhos, e ela entendeu que 'Esse é o cara que eu quero ter para a minha vida, e o sonho dele é ser pai. Eu tenho duas opções: eu termino com ele agora e deixo ele seguir a vida ou eu dou um filho para ele", disse.

Em seguida, Arthur afirmou que Maíra se incomodou com sua falta de responsabilidade afetiva, e "não com as traições". "O que magoou ela foi que a gente decidiu ter uma filha, que ela não queria a principio, e isso muda a vida toda de uma mulher... ela se colocou disponível a isso e eu fui viver uma outra vida sem ser com ela. O ponto não é a traição em si, é a falta de lealdade, de parceria e de responsabilidade afetiva", continuou.

"O que mais machucou ela não foi a traição, mas a falta de lealdade. Porque ela sempre falou para mim, desde o início, 'Se um dia você se sentir atraído por outra mulher, fala pra mim, porque a gente debate isso e pode trazê-la para o relacionamento e fazer uma experiência. Ou eu posso falar vai lá se você estiver com tesão. Hoje ela não pensa mais assim, mas na época ela pensava", completou.