Naiara Azevedo tem crise de ansiedade no 'BBB 22'Reprodução/Globoplay

Publicado 22/01/2022 15:16 | Atualizado 22/01/2022 15:19

Rio - Confinada no "Big Brother Brasil 22", Naiara Azevedo teve uma crise ansiedade na tarde deste sábado. A cantora precisou ser acudida pelos colegas de confinamento ao chorar no quarto colorido da casa do reality. A sertaneja revelou ter medo de incomodar os demais companheiros. Ela recebeu o castigo Monstro da semana, dado pelo Anjo Rodrigo Mussi, e ficou com abalada.

“É uma coisa muito doida, porque eu sempre resolvi tudo sozinha, então eu tenho esse sentimento de autossuficiência, eu quero me desfazer dele, está me incomodando, inclusive agora”, disse ela aos colegas Laís, Brunna e Vynicius.

“Estou incomodada por estar incomodando vocês”, prosseguiu ela, que continuou chorando. Os demais participantes que estavam no quarto disseram que ela precisava se preocupar mais com si própria, além de afirmar que ela não estava incomodando.